2016年の熊本地震は4月14日の前震と16日の本震で最大震度7を2回観測した。地震国に暮らす日本人にとっても予想を超える災禍。地震の少ない外国から来た人は、なおさらだろう。熊本大特任助教の英国人、ミッチェル・アンドリューさん（40）は被災した経験を、外国人だけでなく多くの日本人にも知ってほしいと活動を続ける。ミッチェルさんは大学近くの自宅アパートで地震に遭遇した。その際に痛感したのは、正確な情報、ニュー