さいたま市には、市役所や弁護士会、税理士会、司法書士会などの相談窓口が多数あります（c）Getty Images 相続の手続きや遺産分割に関する悩みは、相続人だけでの解決が難しいことがあります。時間がたつほど状況が悪化する可能性があるため、早めに専門家の助けを借りることが重要です。さいたま市で利用できる相続の無料相談窓口を紹介するとともに、相談先の選び方や活用のポイントについても解説します。 1. さいたま市に