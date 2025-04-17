timeleszと全国のPARCOとのタイアップキャンペーン「timelesz in PARCO G．W．Campaign」が、4月25日（金）〜5月6日（火）の期間限定で開催。8人体制のtimeleszと商業施設がタッグを組むのは今回が初となる。【写真】ファン必見！限定ノベルティ＆特設ブースのイメージ■特別な12日間「timelesz in PARCO G．W．Campaign」は、全国のPARCO館内に設置した特設ブースをはじめ、限定ノベルティやSNSキャンペーン、WEBコンテンツ