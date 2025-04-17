テレビ熊本（TKU）の放送番組審議会（委員長・小川久雄熊本大学長）が16日、熊本市北区の同社であり、平日夕方の番組「TKUライブニュース」の4月3日放送分について意見を交わした。この日は、新たなキャスターが登場し、大津町の事業継承の話題や県立天草高校内で130年近く続いた老舗売店が閉店した特集などが放送された。委員からは「新キャスターの人となりも分かる紹介が身近に感じられた」「特集はインタビューの内容も