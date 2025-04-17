台湾ティーカフェ「Gong cha（ゴンチャ）」は、4月21日（月）から、期間限定商品「マンゴーミニパール」の提供にあわせ、「Gong cha with LINE FRIENDS minini」と題し、LINE FRIENDSから始まった新しいキャラクターブランドmininiとコラボレーションした企画を実施する。【写真】どれがもらえるかお楽しみ！mininiの限定ステッカー全3種■mininiグッズも登場今回開催される「Gong cha with LINE FRIENDS minini」は、「マン