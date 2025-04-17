タレント・中山秀征（57）が16日、妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役・白城あやかのインスタグラムに登場。京都へ「都をどりを見に行って参りました」と伝えられ、夫婦ショットが公開された。【写真】「いいですね！」春の京都を楽しむ中山秀征＆白城あやかの“夫婦ショット”白城は「いつも#山田えい子 先生とご主人様（#彩星りおん ちゃんのパパ）にお誘い頂き京都の優雅な風物詩を堪能させて頂いています」と“恒例行事”にな