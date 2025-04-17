「1番・指名打者」で出場【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地ロッキーズ戦で6号先頭打者弾を放った。直後、ベンチでムーキー・ベッツのファウルボールが当たる場面があった。大谷は初回、427フィート（約130メートル）の特大6号ソロを放った。その直後、ベンチでバーンズと話していた際、2番ベッツが引っ張ったファウルボールがベンチへ飛