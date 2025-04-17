元テレビ朝日社員の玉川徹氏が17日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。米投資ファンドのダルトン・インベストメンツは16日、フジテレビの親会社フジ・メディア・ホールディングス（HD）に12人の社外取締役の選任を求める株主提案を送付したと発表したことに言及した。SBIホールディングスの北尾吉孝会長兼社長や元フジテレビアナウンサー、坂野尚子氏、旧ジャニーズ事務所か