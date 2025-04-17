2022年10月に芸能界を引退した黒木啓司さん(45)の妻で、実業家・モデルの宮崎麗果(37)が、17日までに自身のインスタグラムを更新。宮古島の海を楽しんだことを報告した。【写真】「スタイル抜群！」「はしゃいでてかわいい」ビキニ姿の宮崎麗果宮崎は「たまにママだってはしゃぐよー」と宮古島の美しい海ではしゃぐ姿を映した動画を投稿。「誰もいないこんなに綺麗なビーチ最高です！」とつづり、美しいビキニ姿を披露した。