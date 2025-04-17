2016年4月の熊本地震本震から9年を迎えた16日、夫婦2人が犠牲になった南阿蘇村立野の新所地区では、現場近くの慰霊碑に住民約10人が集まり、静かに手を合わせた。地震当時に区長だった山内博史さん（71）は「亡くなった2人の無念さを思うと、この経験を決して忘れてはならない。震災後に地区を離れた人たちが再び安心して戻ってこられるよう、日頃から災害に敏感になり、行政とともに防災の取り組みを進めたい」と話した。（