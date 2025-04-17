俳優の高知東生が１７日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。発達障害などの人に対応する本が炎上している問題に言及した。問題の本は「職場の『困った人』をうまく動かす心理術」というタイトル。「職場にはびこる愛すべき『困った人』のタイプ別対応マニュアル！」として、職場にいるＡＳＤ（自閉症スペクトラム）、ＡＤＨＤ（注意欠如・多動症）、うつ病、適応障害の人を動物に例え、どう対応するかマニュアル、テクニック