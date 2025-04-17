大分県玖珠町小田のカラーピーマン農家後藤亮祐さん（41）が、第56回県農業賞の若手経営者部門で優秀賞を受賞した。天敵を利用した病害虫対策で、農薬削減に努める環境に優しい農業経営などが評価された。後藤さんは「収益が見込め、若い人が参入したいと思う農業を目指している。ピーマン作りで地域振興に貢献したい」と意欲を燃やす。カラーピーマンは赤や黄、だいだい色をしている。緑色のピーマンよりビタミンCなどが多く