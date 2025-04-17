ＪＲ九州は１７日、子会社「ＪＲ九州高速船」（福岡市）が運航していた旅客船「クイーンビートル」（定員５０２人）の船体を韓国企業に売却すると発表した。売却額は非公表で、５月に引き渡す予定。売却先の韓国企業「パンスターラインドットコム」は、釜山を拠点にクルーズや外航旅客運航の事業を行っており、グループ内では、釜山―対馬や釜山―大阪航路も持つ。ＪＲ九州が仲介業者を通じて売却先を探す中で条件が一致したと