じゃらんリサーチセンターとブログウォッチャーは4月15日、調査報告書「インバウンド旅行者の主要周遊ルート調査2025」を公開した。調査期間は2023年1月1日〜2024年12月31日、対象市場は台湾(N数=63,019)、タイ(N数=108,148)、オーストラリア(N数=54,643)、アメリカ(N数=134,123)。市場別のゴールデンルート・分散状況市場別の主要周遊ルート20位を見てみると、三大都市圏以外の地方部を含むルートは、台湾は13本、タイは11本、オ