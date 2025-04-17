〈「無念でござる！」名門旗本家の門前で切腹する若侍…これが“不可解な盗品事件”のはじまりだった〉から続く 拝領の茶碗と御宝刀が盗まれた件で水野家から相談を受けた平蔵は、さっそく捜索を開始する。切腹した家臣・浪江隼人の祖母の家を訪ねると、盗品の茶碗があった。水野家に恨みがある何者かが置いていったと祖母は語る……。「鬼平犯科帳」第28話〈前編〉から読む第29話は4月18(金)11時に更新予定です。『鬼平