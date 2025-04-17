米OpenAIは4月16日（現地時間）、論理思考型AIモデル「oシリーズ」の最新モデル「OpenAI o3」（以下、o3）および「OpenAI o4-mini」（以下、o4-mini）を発表した。O3は論理思考型のフロンティアモデル（最先端モデル）であり、o4-miniは高速かつコスト効率に優れた推論処理を実現する最新の小型モデルである。OpenAIは両モデルについて、「これまでにリリースした中で最もインテリジェントであり、多くの場面で前身のo1およびo3-mi