マイナビは4月15日、「マイナビ・日経 2026年卒大学生就職企業人気ランキング」を発表した。調査は2024年10月1日〜2025年3月25日、2026年卒業予定の大学生・大学院生3万5,419名(文系2万5,163名、理系1万256名)を対象にWEBで行われた。「2026年卒大学生就職企業人気ランキング」文系総合:上位10社就職したいと思う企業を5社回答してもらい、票数の多い順にランキングを作成したところ、文系総合では、3年連続「ニトリ」(1,248票)が