現地時間の2025年4月16日、これまで25年間にわたって世界のサイバーセキュリティインフラストラクチャの重要な柱となってきた共通脆弱(ぜいじゃく)性識別子(CVE)プログラムの長期的な存続可能性・安全性・独立性を保証するため、「CVE Foundation」が正式に設立されました。CVE Foundationhttps://www.thecvefoundation.org/1999年にCVEプログラムが発足されて以来、アメリカ政府の資金提供によるイニシアチブとして運営されており