「帝国ホテル」など、都内の大手ホテルを運営する15社に対して、価格カルテルにつながる非公開情報を交換していたとして、公正取引委員会が近く、警告を出す方針であることが分かりました。関係者によりますと、警告を受けるのは「帝国ホテル」や「ニュー・オータニ」、「ホテルオークラ東京」などの都内の有名ホテルの運営会社15社です。ホテルの担当者らは毎月1回ほど集まり、各ホテルの宿泊料金の平均単価、客室稼働率のほか、