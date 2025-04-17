½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡Ê63¡Ë¤ÎÉ×¤Ç°å»Õ¡¢ÌÚ²¼Çî¾¡»á¡Ê57¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë²ÈÂ²¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¤È¤ó¤Í¤ë¤ºÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê63¡Ë¤Î¥»¥¯¥Ï¥éÊóÆ»¤Ë»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£ÀÐ¶¶¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢10ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©Ê¸½Õ¤¬¡¢ÃæµïÀµ¹­»á¤ÎÀ­Ë½ÎÏ¤òÇ§Äê¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ë¤¢¤ë¡Ö½ÅÍ×¤ÊÎà»÷»ö°Æ¡ã2¡ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¡£½÷À­¼Ò°÷¤¬10Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢ÃËÀ­¼Ò°÷¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡ÖÍ­ÎÏ¤ÊÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¡×¤È²ñ¿©¤·¡¢ÅÓÃæ¤«¤é2¿Í¤­¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¡ÖÈÖÁÈ