4月17日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、木曜コメンテーターで京都大学大学院教授の藤井聡氏と寺島尚正アナウンサーが、国民一律3万～5万円の現金給付案に関するニュースについて意見を交わした。 藤井氏「よくもまぁこんな恥知らずなことが言えますよね」 政府・与党は、米トランプ政権による高関税措置や物価高対策として検討していた国民一律3万～5万円の現金給付案の実施を