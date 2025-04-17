石破首相は１７日午前、訪米中の赤沢経済再生相から米国との交渉の結果について報告を受けた後、首相官邸で記者団の取材に応じ、「かなり時間をかけて率直で建設的な議論が行われた。次につながる協議が行われたと評価している」と語った。そのうえで「日米間では依然として立場に隔たりがある。容易な協議とはならない」と指摘。「私自身、最も適切な時期に訪米し、トランプ大統領と直接会談することを当然、考えている」と述