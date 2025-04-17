【モデルプレス＝2025/04/17】King ＆ Princeの永瀬廉が16日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。自身の王子様らしいところを考える場面があった。【写真】キンプリ永瀬廉、王子様風ショット◆永瀬廉、自身の王子様っぽいところは？もともとのコンセプトは「お城の庭でお茶を飲みながら優雅に話をする」というものだった本番組。それを受け、リスナーか