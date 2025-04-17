北海道出身の俳優・森崎博之が１６日、Ｘを更新。地元・北海道の乳製品会社がバターへの異物混入で回収を開始したことを受けたネットの声を見て「嬉しくて感動して」と思いをつぶやいた。森崎は「話題のバター混入について」と切り出し「皆さんの声を検索してみたところ、あたたかな愛に溢れていた」と投稿。「なんだかもう、それだけで嬉しくて感動して、わたしが言うのはおかしいのだけれども『ありがとうございます』と漏れ