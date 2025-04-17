中国のあるスーパーカー売場で高い業績を積んだ女性が性接待疑惑に巻き込まれた。１６日、サウスチャイナ・モーニング・ポスト（ＳＣＭＰ）は最近、中国北部地域でポルシェ車両を最も多く販売した自動車ディーラーが性的接待の疑惑に苦しんでいると明らかにした。​「ＭｏｌｌｙＭｕＱｉａｎｗｅｎ」という名前のこの女性は昨年１月、ポルシェの中国北部支社の中で最も多いポルシェを販売し「販売王」になった。また、２