オープンハウスグループは4月16日、「これから家を買いたい人が住みたい駅・路線ランキング2025〜共働き子育て世帯編・関東版〜」を発表した。調査は2025年2月17日〜2月21日、関東1都3県在住で、共働きで子育て中かつ3年以内に住宅の購入を検討している20〜40代の男女697人を対象にインターネットで行われた。○総合ランキングTOP10住みたい駅ランキング 総合総合ランキングでは、山手線の品川駅から目黒駅までのほぼ全ての駅が上