移送される今村友昭容疑者＝16日、大阪府内交流サイト（SNS）で家出をほのめかす投稿をしていた女子中学生を自宅に連れ込んだとして、大阪府警は17日までに、未成年者誘拐容疑で、東京都江戸川区西葛西、無職今村友昭容疑者（36）を逮捕した。府警によると「投稿を見つけて誘い出した」と容疑を認めている。逮捕容疑は7日午後4時55分〜8日午後5時半ごろ、大阪府の女子中学生に、SNSのダイレクトメッセージで誘い、自宅に連れ込