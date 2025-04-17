JR京都駅で開かれた「EKIspotKYOTO」の開所式＝17日午前京都府は17日、大阪・関西万博を契機に京都を訪れる旅行者らに対し、府内の魅力を発信する拠点をJR京都駅に設け、開所式を開いた。京都の企業が関わった万博関連グッズを販売したり、旅行者の関心に応じ府内の観光地やイベントを案内したりする。拠点は「EKIspot（エキスポ）KYOTO」で、駅ビル2階の南北自由通路に位置する。「食」や「産業」など、期間ごとに異なる