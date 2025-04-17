ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）の本拠地ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回先頭の打席で2試合ぶりとなる6号同点ソロを放った。これに大興奮したのがドジャース地元局の放送席。「大谷がボールを消滅させた」と熱狂した。強烈な打球がスタンドの空気を変えた。ドジャースが1点の先制を許して迎えた初回の攻撃。大谷は先発右腕マルケスの4球目、真ん中付近へのナックルカーブ