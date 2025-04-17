フリーアナウンサーの竹内由恵（39）が17日、自身のインスタグラムを更新。豊崎由里絵アナ（36）と元MBSの野嶋紗己子アナ（28）とのスリーショットを公開した。竹内アナは「仕事終わりの小1時間、仲良しの豊崎由里絵ちゃんとPIVOTでお馴染み野嶋紗己子ちゃんとランチに行きました」と報告。「ゆりえちゃんとはちょこちょこ会っていますが、野嶋さんは初めてしっかり話せました！2人とも、とーっても仕事に前向きなので、いい