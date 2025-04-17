第2子を妊娠中のフリーの新井恵理那アナウンサー（35）が17日までに、インスタグラムを更新し、金髪にイメチェンしたショットを公開した。第1子妊娠中の大場美奈、出産予定日早まると報告「無事に生まれてくれたら」新井は「おびちゃんと一緒に行ける＃マタニティーヨガレッスン、最終回！」と書き出し、おなかが膨らんだヨガウェア姿の写真を投稿。さらに、同じく妊娠中のフリーの小尾渚沙アナ（35）とのツーショットもアップ