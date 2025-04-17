お笑いコンビ「9番街レトロ」の京極風斗さん（29）が、2025年4月14日に個人YouTube「京極風斗の道楽ちゃんねる。」を更新。太ったことを報告し、ダイエットの模様を公開した。「白米食ってません。ラーメン、うどん、食ってないです」京極さんはYouTubeで「今年の8月で30歳になるんやけれども、もう若くないっすわ」と切り出し、太り始めていると告白。京極さんは公称身長が170センチで、「俺の一番体調のいい体重が60キロから63キ