今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第3週「なんのために生まれて」（第14回）が17日に放送され、嵩（北村匠海）の前に突然、母・登美子（松嶋菜々子）が姿を見せるものの、ネット上には「なにしに来たんだ？」「何だか不穏…」「悪い予感しかしない」といった反響が寄せられた。【写真】明日の『あんぱん』場面カット登美子（松嶋菜々子）に語りかけるのぶ（今田美桜）新聞