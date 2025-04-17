丸紅コンシューマーブランズが展開する「Kizik(キジック)」は4月19日〜5月18日まで、日本初のポップアップストアを東京・代官山で開催する。左「Women's Paris(Pristine/Black)」(27,500円)/右「Women's Monaco(White/Iceberg Green)」(25,300円)米国ユタ州に拠点を置くKizikは、足を無造作にステップインするだけで、手を使わずに瞬時に履くことができるハンズフリーシューズブランド。商品開発には、デザイン工学専攻者や数学者