全国の小学6年生と中学3年生を対象にした「全国学力テスト」が愛知県の小中学校でも行われています。 【写真を見る】小学6年生と中学3年生を対象とした文部科学省の｢全国学力テスト｣愛知県では公立の小中学校など1300校あまりが参加 「全国学力テスト」は小学6年生と中学3年生を対象に毎年行われていて、きょう愛知県内の小学校でも児童らが緊張した様子でテストに臨みました。 ことし愛知県では公立の小中学校など合わせて13