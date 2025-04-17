【第33話2】 4月17日 無料公開 【拡大画像へ】 講談社は4月17日、マガポケにてマンガ「ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～」の第33話2を無料公開した。 本作は、原作中村颯希氏、キャラクター原案ゆき哉氏、マンガ尾羊英氏の宮廷ファンタジー。第33話2では茶会でのやり取りが描かれる。朱慧月の評判を落とそうとする藍芳春に対し黄玲琳は……。