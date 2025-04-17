全国学力・学習状況調査が岡山・香川の小中学校でも行われました。 調査は全国の小学6年生と中学3年生を対象とするものです。岡山県では小学校360校と中学校163校、香川県では小学校152校と中学校68校で実施される予定です。科目は小学校が国語と算数と理科で、中学校は国語と数学と理科です。 このうち中学校の理科は今年初めて1教科すべてをオンラインで実施しました。今まで以上に多くの問題を出し幅広い領域で調査を行うのが