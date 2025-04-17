カカクコムが大幅高で底値圏から急浮上に転じている。大陽線を示現し、３月２１日のザラ場につけた２３５６円の戻り高値を払拭しにわかに注目度が高まっている。同社が注力する「求人ボックス」事業が絶好調に推移しており、証券会社ではモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が同社株に強気評価（オーバーウェート）を示し、目標株価３０００円を継続している。前日に観光庁が発表した１～３月期の訪