ミスタードーナツの期間限定メニューとして「シャリっとフローズン ピーチ＆ミックスベリー」と「シャリっとフローズン マンゴー＆パッションフルーツ」が登場！暑い季節にぴったりの、シャリっとした食感の氷と、ごろごろとしたフルーツの食感のフローズンドリンクです☆ ミスタードーナツ「シャリっとフローズン」  価格：テイクアウト 各583円（税込）／イートイン 各594円（税込）販売期間：2025年4月23日（水