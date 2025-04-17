◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回に今季初の先頭打者本塁打を放った。２試合ぶりの６号ソロで本塁打はリーグトップに並んだ。１点を追う初回先頭の第１打席。甘く入った８５・１ マイル（約１３７キロ）のナックルカーブを完璧に捉え