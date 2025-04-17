◆米大リーグパイレーツ６―１ナショナルズ（１６日・米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）前代未聞の打者走者が「左翼ゴロ」で一塁アウト。そんなプレーが１６日（日本時間１７日）、パイレーツ・ナショナルズ戦であったと、米大リーグ公式サイトが紹介している。パイレーツ６回裏１死一塁の場面。ファムが打ったライナー性の打球を左翼ウッドがワンバウンドでつかんだ。一塁走者のクルーズはライナーと思ってあ