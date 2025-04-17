第84回皐月賞は一時、出走賞金ボーダーが収得賞金1600万円と近年最高のハードルを記録。ハイレベルのメンバーにおいてクロワデュノールの1強ムードが漂うが、過去10年で1、2、3番人気の決着はゼロ。過去10年、単勝オッズ10.0倍以上は3勝2着3回3着4回と、伏兵もしっかり馬券に絡んでくる。本記事では「穴馬をアナライズ（分析）する」をテーマに穴馬候補をピックアップ。ここでは「ヴィ