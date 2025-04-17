水戸証券 [東証Ｐ] が4月17日昼(11:30)に非開示だった業績見通しを発表。25年3月期の業績予想は経常利益(非連結)が前の期比16.9％減の23.2億円に減る見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 前期実績と当期速報値との差異の理由営業収益は前期比△3.9％の減収となりました。投資信託の代行手数料、ファンドラップ報酬などで構成される「その他の受入手数料」が増加する一方、「委託手数