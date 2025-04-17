17日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数395、値下がり銘柄数157と、値上がりが優勢だった。 個別ではトライト、売れるネット広告社グループがストップ高。ＪＳＨは一時ストップ高と値を飛ばした。Ｃｏｃｏｌｉｖｅ、ククレブ・アドバイザーズ、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ、ファンデリー、ＴａｌｅｎｔＸなど13銘柄は年初来高値を更新。Ｂｉｒｄｍａｎ、ＲｅｃｏｖｅｒｙＩｎｔｅｒｎａｔｉｏ