17日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 5905023.2 20295 ２. 日経Ｄインバ 1564042.1 13915 ３. 野村日経平均 1166046.5 35820 ４. 日経ベア２ 1143939.4 341.9