映画『#真相をお話しします』（4月25日公開）でW主演を務める、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴とtimeleszの菊池風磨が、4月17日放送の『めざましテレビ』（フジテレビ系）に出演した。 【画像】大森元貴＆菊池風磨『めざましテレビ』『THE TIME,』『ZIP』オフショット／【動画】『#真相をお話しします』幕間特別映像／大森元貴＆菊池風磨の自撮りメッセージ ■“菊池風磨推し”だと明かした大森元貴 黒縁メガネをかけ、ダ&#1