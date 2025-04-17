一般社団法人SVリーグ（SVL）は17日、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のレギュラーシーズン全日程終了に伴い、レギュラーシーズンのリーダーズ及び個人表彰受賞者を発表した。 2024年から装い新たに始まったSVリーグ。男子のレギュラーシーズン初代優勝は大阪ブルテオンが果たし、レギュラーシーズン優勝ヘッドコーチ賞はロラン