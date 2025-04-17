愛知県一宮市の路上に停められた車の中から、19歳の女性とみられる遺体が見つかり、警察は死体遺棄の疑いで24歳の男を逮捕しました。 【写真を見る】車内から“腐敗進んだ”19歳女性の遺体か 交際していた24歳男を死体遺棄の疑いで逮捕 愛知・一宮市 捜査関係者によりますと、岐阜県警から情報提供を受けた愛知県警が、きのう、一宮市の路上に停められた乗用車のトランクから遺体を見つけました。遺体は、岐阜県内で去年8月から