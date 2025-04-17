パンダのおさじと せっけんパンダ2025年4月16日、絵本作家・柴田ケイコ氏が手掛ける人気シリーズの新作『パンダのおさじと せっけんパンダ』がリリースされた。今度のおさじは、キッチンを飛び出す――!?絵本作家兼イラストレーターとして活躍する柴田ケイコ氏。2016年の『めがねこ』（手紙社）で絵本デビューした彼女は、2020年より順次刊行されている「パンどろぼう」シリーズ（KAD