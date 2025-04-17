吉本新喜劇の小寺真理（33）が16日、自身のインスタグラムを更新。〝相棒〟を紹介した。 【写真】美脚がまぶしい！相棒とのかわいい２ショット！ 「今週の相棒のカバン。そんな可愛いやなんて嫌やわ～というネタをするとき用のカバンです。」と投稿。舞台衣装のミニスカート姿でパイプ椅子に座り、舞台で使用するカバンを手に持つ写真を掲載した。 「はるかぜに告ぐのとんずちゃんが すんげぇク